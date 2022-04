Examen de capacitate preoteasca in Arhiepiscopia Dunarii de Jos

In zilele de 5 si 7 aprilie 2022, in Arhiepiscopia Dunarii de Jos s-a desfasurat sesiunea de primavara a examenului de capacitate preoteasca.Programul de examinarea a debutatmiercuri 5 aprilie, in Sala "Episcop Chesarie Paunescu" a Centrului eparhial cu sustinerea probei psihologice.In cea de a doua zi de examen, dupa participarea la Sfanta Liturghie in Catedrala arhiepiscopala din Galati, cei 7 candidati inscrisi au sustinut probele scrisa si orala, in cadrul carora au fost evaluate ... citeste toata stirea