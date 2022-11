Examen de capacitate preoteasca la Galati

In Arhiepiscopia Dunarii de Jos s-a desfasurat, in zilele de 2 si 3 noiembrie 2022, o noua sesiune a examenului de capacitate preoteasca pentru teologii care doresc sa ocupe un post clerical vacant in Eparhia Dunarii de Jos."Sapte candidati, fii duhovnicesti ai eparhiei, care indeplinesc conditiile canonice, statutare si regulamentare bisericesti necesare au participat la aceasta evaluare care a debutat miercuri, 2 noiembrie, in Sala *Episcop Chesarie Paunescu* a Centrului eparhial cu ... citeste toata stirea