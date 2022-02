EXCLUSIV Fosta studenta ucraineanca in Romania, despre invazia ruseasca: "Nu vom putea niciodata sa iertam Rusia"

Olena, o tanara de 22 de ani care locuieste in Izmail (Ucraina) si care a studiat in Romania, vorbeste despre razboiul psihologic pe care Rusia l-a dus in Ucraina in ultimii 8 ani, despre frica ingrozitoare pe care ea si familia ei o traieste, dar si despre faptul ca nu va renunta niciodata la tara ei. Olena, o tanara de 22 de ani din Izmail (Ucraina), este unul dintre sutele de mii de tineri ucraineni care privesc cu groaza ce se intampla in tara lor, invadata de trupele rusesti.A absolvit ... citeste toata stirea