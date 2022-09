Exercitiu militar international in Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta Smardan

Militari romani din cadrul Brigazii Multinationale Sud-Est de la Craiova, dar si militari din Franta, Olanda, Polonia, Portugalia si Statele Unite ale Americii, cu peste 80 de mijloace tehnice, participa la exercitiul de instruire in comun "JUSTICE EAGLE 22.II" in Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta Smardan.Cei peste 700 de militari participa la acest exercitiu multinational ce are drept scop cresterea interoperabilitatii intre trupele NATO. "Franta, Portugalia, Polonia, Romania si ... citeste toata stirea