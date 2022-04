Expert in educatie, despre razboiul din Ucraina: "Foarte multa lume cade in capcana pentru ca trolii au grija sa le flateze prejudecatile"

Doru Castaian, profesor de filosofie si stiinte socio-umane si specialist in educatie, vorbeste despre razboiul din Ucraina, despre cele mai grave urmari ale acestuia, dar si de criza umanitara care a urmat. Intr-un interviu pentru "Adevarul", profesorul Doru Castaian face o analiza a razboiului din Ucraina, precum si cateva scenarii cu privire la finalul conflictului. "Mi-e teama ca varianta in care Putin pur si simplu va opri agresiunea e din ce in ce mai putin probabila. Continui sa sper ca ... citeste toata stirea