Expertii americani recomanda vaccinurile Moderna si Pfizer pentru copiii cu varste de peste sase luni

Un pas crucial a fost facut in Statele Unite catre vaccinarea sugarilor si a copiilor mici impotriva COVID-19, odata cu recomandarea favorabila a expertilor americani, care au decis sa autorizeze vaccinurile Moderna si Pfizer incepand de la varsta de sase luni, informeaza AFP.In timpul discutiilor care au fost transmise in direct pe internet, membrii unui comitet consultativ din cadrul Agentiei americane pentru alimente si medicamente (FDA) au trecut in revista toate datele medicale obtinute ... citeste toata stirea