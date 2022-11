Expozitie de icoane la Muzeul eparhial (FOTO)

In fiecare an, sarbatoarea Sfantului Apostol Andrei reprezinta pentru galateni un moment de mare bucurie duhovniceasca si prilejul de a se desfasura ample activitati culturale, stiintifice si artistice."Astazi, 10 noiembrie, la Muzeul Istoriei, Culturii si Spiritualitatii Crestine de la Dunarea de Jos a avut loc Conferinta "Cultura vizuala, pietate si propaganda: transferul si receptarea artei religioase in zona Balcanilor si cea est-meditaraneeana (sec. XVI - inceputul sec. XX)" si vernisajul ... citeste toata stirea