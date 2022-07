Expozitie de natura moarta, la Muzeul de Arta Vizuala Galati

Deschiderea expozitiei "Natura statica din Colectia Pictura MAV Galati" are loc miercuri, 13 iulie 2022, ora 18.00, la Muzeul de Arta Vizuala Galati, Sala de Expozitii Temporare, din strada Tecuci, nr. 3."Fie ca o intalnim sub numele de stilleven, nature morte, dead nature sau still life, aceasta defineste o compozitie artistica ce contureaza un obiect sau un aranjament de obiecte, fie ele naturale sau create de om. Intentia abordarii genului variaza de-a lungul timpului, preluand aspecte ... citeste toata stirea