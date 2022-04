Expozitie inedita de fotografie in aer liber, in Gradina Botanica din Galati

Incepand cu data de 16 aprilie 2022, la Complexul Muzeal de Stiintele Naturii "Rasvan Angheluta" Galati va fi deschisa publicului expozitia de fotografie "Biodiversitatea", manifestare organizata de Asociatia FORONA (Organizatia Fotografilor de Natura din Romania) in colaborare cu institutia muzeala galateana. 14 fotografi de natura vor expune in fata publicului instantanee inedite in vederea promovarii celor mai emblematice ecosisteme din Romania: Adi Dedu, Alex Preoteasa, Carmen Puiu, Dan ... citeste toata stirea