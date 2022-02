Expozitie inedita la Galati: Lupul si corbul, muze in pictura

Muzeul de Arta Vizuala Galati organizeaza joi, 10 februarie 2022, la ora 18.00, vernisajul expozitiei de pictura "Calauza", semnata Gabriela Culic. Vernisajul va avea loc in prezenta artistei."Gabriela Culic a absolvit in 2003, Universitatea Nationala de Arte Bucuresti, sectia Pictura, profesori: Tudor Nicolau, Teodor Moraru, Petru Lucaci. Are numeroase expozitii personale, participari la expozitii de grup si rezidente, atat in tara cat si in strainatate. I-au fost acordate: Premiul Muzeului ... citeste toata stirea