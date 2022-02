Expozitie pe frecvente radio, la Muzeul de Istorie "Teodor Cincu" Tecuci

Proclamata in 2011 de statele membre ale UNESCO si adoptata de Adunarea Generala a Natiunilor Unite in 2012 ca Zi Internationala, 13 februarie a devenit Ziua Mondiala a Radioului (WRD). Consiliul Executiv al UNESCO a recomandat celei de-a 36-a Conferinte Generale proclamarea Zilei Mondiale a Radioului pe baza unui studiu de fezabilitate intreprins de UNESCO, in urma unei propuneri a Spaniei.Aceasta data a fost hotarata dupa un proces amplu de consultare in care au fost incluse partile ... citeste toata stirea