Fara apa, joi, in Micro 18 si Mazepa 2

Societatea APA CANAL S.A. Galati anunta ca, in cadrul lucrarilor de modernizare a obiectivelor societatii, in data de 23.06.2022, se va executa cuplarea si punerea in functiune a hidromodulului nou, amplasat in punctul termic SC 52 - Micro 18.In consecinta, joi, 23.06.2022, intre orele 09.00 - 17.00, va fi afectata alimentarea cu apa potabila a unor consumatori din zona, respectiv: blocurile B9, B10, C1, C2, C3A, C3B, C4, C5A, C5B, C6, C7, C8, D1, D2, D3, D4, D5, E1, E2, E3, precum si ... citeste toata stirea