Fascinanta lume a bonsailor, la Gradina Japoneza din Galati

Vineri, 10 iunie 2022, la Gradina Japoneza din cadrul Complexului Muzeal de Stiintele Naturii "Rasvan Angheluta" Galati, se va deschide pentru public cea de a XXV-a editie a expozitiei temporare "Expo-Flora, flori la malul Dunarii", manifestare care in acest an are ca tematica fascinanta lume a bonsailor.Timp de trei zile, publicul va putea admira aproape 40 de exemplare de bonsai din colectia Gradinii Botanice Galati, in cadrul natural de la Gradina Japoneza. Dintre exemplarele de bonsai, ... citeste toata stirea