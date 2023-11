In perioada 30 noiembrie - 3 decembrie 2023, Municipiul Galati va fi gazda festivalului "Serbarile de Sfantul Andrei" pe Faleza Superioara a Dunarii. GALAEsIUL imbraca haine de sarbatoare si intra in povestea FEERIE DE IARNA, printr-un mix exploziv de distractie, cultura si arta.Acest eveniment se distinge prin diversitatea activitatilor recreative, manifestarilor culturale si artistice, aducand in prim-plan spectacole folclorice, concerte de muzica usoara si muzica de petrecere sustinute de ... citeste toata stirea