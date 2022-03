Femeia pompier si sensei: "Este greu sa lucrezi intr-o lume a barbatilor, sistemul nu-ti permite, nu colegii"

Aura Ledaru are centura neagra 4 Dan Aikido si este coordonatoarea Clubului Sportiv "Sakura Kiai" din Galati. Ea este prima femeie care s-a inscris in programul national de voluntariat "Salvator din pasiune", iar in prezent lucreaza ca paramedic SMURD. Pentru Aura Ledaru (48 de ani) nu exista cuvantul "imposibil", iar fiecare zi reprezinta pentru ea o provocare. Cu o cariera sportiva de peste 30 de ani, Aura a reusit sa fie un voluntar de exceptie, inca din 2016, in cadrul Inspectoratului ... citeste toata stirea