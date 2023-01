Femeie din Galati terorizata de fostul iubit. I-a spart usa si a amenintat-o cu bataia

La data de 15 ianuarie 2023, in jurul orei 17:05, Sectia 5 Politie Galati a fost sesizata, prin Serviciul National Apel Unic de Urgenta 112, de catre o femeie, in varsta de 41 de ani, cu privire la faptul ca fostul concubin face scandal la locuinta sa, aflata intr-un bloc de locuinte pe strada Davila.Politistii care s-au deplasat la fata locului au constatat ca cele sesizate se confirma, fiind gasita atat apelanta, cat si fostul concubin al acesteia, un barbat, in varsta de 41 de ani. Cel din ... citeste toata stirea