Fermierii din Matca, cel mai mare bazin legumicol din tara, au iesit pe piata cu primele trufandale: salata verde

Fermierii din Matca, Galati, cel mai mare bazin legumicol din tara, au scos zilele acestea la vanzare salata verde din productia proprie. Preturile nu sunt mari, chiar daca este vorba despre trufandale, trimise in pietele din toata tara. Familia Dragomir a adus in piata din Matca, Galati, prima cultura de salata de anul acesta. La inceputul lui noiembrie a semanat 5.000 de fire de salata verde, iar acum culege roadele. O salata se vinde cu un leu."Este prima recolta din acest an, este ... citeste toata stirea