"Festivalul Mucenicilor" incepe maine la Galati

Pe Esplanada Casei de Cultura a Sindicatelor din Galati va avea lor, in perioada 09-13 martie 2022, "Festivalul Mucenicilor", unde se va realiza cel mai lung lant de mucenici din tara, anunta Autentic Events, organizatorul evenimentului."Am invitat gospodine iscusite din toate zonele tarii ce vor prepara sub ochii trecatorilor mucenici inediti, dar si traditionali din Muntenia, Oltenia, Moldova, Bucovina, Dobrogea. Acestea vin sa se intreaca in munca si migala, chiar sub ochii oaspetilor, ... citeste toata stirea