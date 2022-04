Fetita de 10 ani, din Galati, lovita cu ciocanul in cap de tatal ei. Micuta este in stare grava

Caz revoltator la Galati. O fetita de 10 ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce tatal ei i-a dat cu ciocanul in cap. Medicii au decis sa o transfere la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Barbatul a fost arestat pentru 30 de zile. Potrivit anchetatorilor, barbatul lucreaza in combinatul siderurgic si isi creste singur copiii, fetita de 10 ani si un baiat de 18 ani. Sotia ii murise in urma cu patru ani. Vecinii spun ca sufera de depresie si obisnuieste sa consume in mod frecvent alcool. ... citeste toata stirea