Fetita din Galati, insarcinata la 12 ani cu un barbat din Braila de 33 de ani, care o viola de 2 ani, in Constanta

Politia s-a autosesizat in cazul unei minore de 12 ani din Galati, care s-a prezentat la un centru medical din municipiul Braila pentru efectuarea unei ecografii, ocazie cu care s-a stabilit ca este insarcinata, cel cu care a intretinut raporturi sexuale fiind un barbat de 33 de ani din Braila, care este cercetat in stare de libertate pentru act sexual cu un minor, noteaza digi24.ro.Din cercetarile efectuate in acest caz a reiesit ca barbatul in varsta de 33 de ani intretinea de doi ani ... citeste toata stirea