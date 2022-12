Filmul violului de la mall-ul din Galati

Adolescentul de 17 ani din Galati este cautat in continuare de politisti dupa ce a violat o minora de 15 ani in toaleta unui mall din oras, asa cum Monitorul de Galati a relatat in articolul "GALATI: O fata de 15 ani a fost violata in toaleta mall-ului de pe Cosbuc". Baiatul nu s-a mai dus acasa dupa incident, iar familia acestuia nu stie unde s-ar putea ascunde.Intre timp, anchetatorii au stabilit filmul derularii incidentului care a fost de neinteles pentru multi avand in vedere ca totul ... citeste toata stirea