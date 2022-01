Finantari de pana la 100.000 euro si formare antreprenoriala pentru studenti, masteranzi si doctoranzi, prin proiectul AntRES 2.0!

Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati, in calitate de beneficiar, implementeaza in parteneriat cu Asociatia Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Regiunea Sud-Est, in perioada ianuarie 2022 - decembrie 2023, proiectul "Antreprenoriat inovativ pentru studenti, in Regiunea Sud Est, AntRES 2.0".Proiectul are o perioada de implementare de 24 luni, cu o valoare totala de 9.685.782,64 lei (valoarea eligibila finantata din FEDR / FC /FSE /ILMT - 8.232.915,42 lei) si este cofinantat din Fondul ... citeste toata stirea