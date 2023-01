Flurona a provocat primul deces in Romania

O femeie, in varsta de 74 de ani, diagnosticata cu "Flurona", termen folosit de specialisti pentru a descrie infectia simultana cu virusul gripei sezoniere si COVID-19, a decedat, a anuntat, luni, 09 ianuarie 2023, managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi, dr. Florin Rosu, noteaza euronews.ro.Potrivit sursei citate, pe langa cazul acestei femei, a mai fost inregistrat inca unul, al unui barbat, in varsta de 69 de ani, ambii cu domiciliul in judetul Iasi, potrivit ... citeste toata stirea