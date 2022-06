Fostul adjunct la sefia Inspectoratului de Politie Galati si seful Serviciului de Investigatii Criminale, trimisi in judecata pentru mai multe infractiuni

Fostul inspector adjunct al Inspectoratului Judetean de Politie Galati, comisarul sef Daniel Miron, a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu, sustragere si distrugere de probe, fals intelectual si uz de fals. Si seful Serviciului de Investigatii Criminale, Ionut Surugiu, a fost trimis in judecata. Potrivit anchetatorilor, cei doi ofiteri de la Inspectoratul de Politie al judetului Galati sunt acuzati de abuz in serviciu, fals intelectual si uz de fals, au fost trimisi in judecata. ... citeste toata stirea