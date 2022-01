Fostul ministru de Interne al Italiei cere castrarea chimica a romanului care si-a violat fiica si a lasat-o insarcinata

Matteo Salvini, fostul ministru de Interne al Italiei, a cerut pe Twitter castrarea chimica a romanului care a comis faptele. Barbatul a fost arestat pentru viol in forma agravata si rele tratamente in familie. Matteo Salvini, fostul ministru de Interne al Italiei si actual presedinte al Ligii Nordului, cere castrarea chimica a romanului care si-a violat fiica si a lasat-o insarcinata. Salvini a scris pe contul sau de Twitter, "Castrazione chimica. E stop" (in traducere "castrare chimica si ... citeste toata stirea