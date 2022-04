Fostul Palat al Comisiei Europene a Dunarii, modernizat cu fonduri europene de peste 1,5 milioane de euro

Fostul Palat al Comisiei Europene a Dunarii, cladire de patrimoniu construita in urma cu peste 120 de ani in care functioneaza in prezent Biblioteca Judeteana "V.A.Urechia" Galati, va fi reabilitata cu fonduri europene. Cladirea a fost construita in 1896. In Palatul Comisiei Europene a Dunarii functionau Secretariatul General, biblioteca si se tineau sedintele plenare. De asemenea, tot aici era pastrata si arhiva institutiei.In timpul primului razboi mondial, Palatul Comisiei Europene a ... citeste toata stirea