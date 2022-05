Fostul politist care organizeaza excursii spectaculoase pe Dunare. Cum a ajuns sa-si deschida o afacere bazata pe o pasiune

Viorel Ionut Gagu a renuntat la uniforma de politist dupa 14 ani ca sa se poata dedica pasiunii sale pentru calatoriile pe Dunare. Turistii care vin in excursiile cu ambarcatiunile lui sunt vrajiti de combinatia dintre fluviu, atmosfera, muzica buna, viteza si povesti spuse cu talc despre malurile galatene. Viorel Ionut Gagu (39 de ani) a activat vreme de 14 ani ca politist in cadrul Politiei Transporturi Navale Galati, timp in care a vizitat numeroase locuri de vis pe Dunare.A urmat cursurile ... citeste toata stirea