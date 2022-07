Fundatia Inima de Copil, gazda unui proiect Erasmus+ cu participare internationala

Fundatia Inima de Copil este, in aceste zile, gazda proiectului "ENERGY, IDEAS, ACTION, CHANGE", finantat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. 28 de cursanti din patru tari (Polonia, Bulgaria, Turcia si Romania) identifica impreuna, in cadrul workshop-urilor, solutii creative in procesul de invatare pentru tineri.Scopul principal al cursurilor este de a dezvolta competentele celor care lucreaza cu tinerii in utilizarea culturii si creativitatii pentru a promova invatarea informala. In ... citeste toata stirea