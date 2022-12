Gala CEREX 2022, miercuri, la Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati

Miercuri, 14 decembrie 2022, in Aula "Alexandru Ioan Cuza" din strada Domneasca nr. 111, in intervalul orar 09.00 - 13.00, va avea loc evenimentul Gala Cercetarii de Excelenta la Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati CEREX UDJG - 2022, realizat in cadrul Proiectului CNFIS-FDI-2022-0205 "Sustinerea cercetarii de excelenta in activitatea CDI din Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati".AGENDA EVENIMENTULUI09.00 - 09.30Primirea participantilor09.30 - 09.45DESCHIDEREA ... citeste toata stirea