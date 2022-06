Gala Excelentei in Educatie: 650 de elevi de nota 10 din Galati, premiati pentru rezultatele execelente

650 de elevi cu rezultate de 10 la scoala vor fi premiati cu burse si produse cadou in cadrul Galei Excelentei in Educatie 2022, organizata de Gloria Education Foundation, in parteneriat cu Primaria Municipiului Galati, GFG Foundation, LIBERTY Galati si GRANDE GLORIA PRODUCTION.Gala Excelentei in Educatie, eveniment aflat la a II-a editie, va avea loc pe 16 iunie, la Galati. Vor fi premiati elevii de clasele V-XII, care au obtinut media generala 10, in anul scolar 2021-2022, proiecte in arta, ... citeste toata stirea