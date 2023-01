Galatean cu masina tunata, amendat si lasat fara permis

In perioada 20.01.2023-22.01.2023, politistii Serviciului Rutier Galati si ai Biroului Drumuri Nationale si Europene, in colaborare cu reprezentantii Regiei Autonome Registrul Auto Roman, au desfasurat, in judetul Galati, o actiune care a avut ca scop reducerea cauzelor generatoare de evenimente rutiere cu consecinte grave, produse pe fondul defectiunilor tehnice ale autovehiculelor.In cadrul actiunii au fost verificate 35 autovehicule, fiind aplicate un numar de 46 sanctiuni contraventionale ... citeste toata stirea