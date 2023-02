Galatean lovit de masina pe str. Victor Valcovici. Soferul si-a continuat deplasarea

La data de 09 februarie 2023, in jurul orei 18.10, Politia Galati a fost sesizata telefonic prin intermediul Serviciului National Apel Unic de Urgenta 112, cu privire la faptul ca pe strada Victor Valcovici, din municipiul Galati, ar fi avut loc un eveniment rutier in urma caruia o persoana ar fi fost ranita.Politistii din cadrul Biroului Rutier Galati, care s-au deplasat la fata locului, au identificat, in zona unui bar, un barbat, cu varsta de 67 de ani, din municipiul Galati, care a ... citeste toata stirea