Galateanca batuta de sot in strada

Politistii Sectiei 1 Politie Galati au depistat si retinut un barbat, de 38 de ani, din municipiul Galati, banuit de comiterea infractiunilor de incalcarea ordinului de protectie, violenta in familie si furt. Din cercetari, a reiesit ca, in data de 13 noiembrie, in jurul orei 13.25, pe strada Portului, din municipiul Galati, barbatul si-ar fi agresat fizic sotia, de 33 de ani, si i-ar fi sustras cheile apartamentului unde locuia. S-a stabilit, de ... citeste toata stirea