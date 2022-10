Galatenii au venit si in carje la ajutoarele pentru caldura (FOTO)

Suparare, oboseala si nervi in fata Directiei de Asistenta Sociala a Primariei Galati, unde se depun actele pentru obtinerea ajutoarelor la incalzire, fie ca este vorba de lemne, gaze sau electricitate. Majoritatea sunt batrani, singuri si trebuie sa vina sa stea ore in sir la coada. Acestia se plang de preturile mari si de veniturile mult prea mici pentru a trece peste iarna.Unii se enerveaza, li se face rau pentru ca sunt bolnavi si stau prea mult in picioare, chiar si o ora, doua. Li se ... citeste toata stirea