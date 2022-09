Galatenii, chemati in armata! 148 de locuri libere in Garnizoana Galati

Brigada 282 Blindata "Unirea Principatelor" deruleaza, in perioada urmatoare, "Programul pilot de recrutare si selectie a candidatilor pentru posturile vacante de soldat/gradat profesionist in activitate", oferta profesionala fiind valabila pentru structurile marii unitati din garnizoanele Focsani si Galati. In total, sunt disponibile 266 locuri, dintre care 118 locuri in Garnizoana Focsani si 148 in Garnizoana Galati, accesibile pentru candidatii din judetele Vrancea, Galati si zonele ... citeste toata stirea