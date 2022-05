Primaria municipiului Galati reaminteste ca mai sunt doar doua zile in care se poate apela la autorecenzare, pana pe 27 mai 2022.Urmeaza apoi etapa de culegere a datelor de la populatie prin interviuri fata in fata prin intermediul recenzorilor, in perioada 31 mai - 17 iulie 2022. Mentionam ca, potrivit legii, impiedicarea sau refuzul furnizarii informatiilor solicitate de ... citeste toata stirea