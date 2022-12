Galatenii raman 2 zile fara mall. Shopping City Galati se inchide pe 25 decembrie si 1 ianuarie

Cu ocazia sarbatorilor de iarna, magazinele din centrul comercial Shopping City Galati vor avea un program de functionare special:Pana pe 23 decembrie, galeria comerciala si zona de food court Shopping City Galati vor fi deschise in intervalul 10:00 - 22:00, iar Hypermarketul Carrefour intre 08:00 - 23:00.Pe 24 decembrie, in Ajunul Craciunului, centrul comercial isi asteapta clientii in intervalul 10:00 - 19:00, iar Hypermarketul Carrefour va functiona intre orele 08:00 - 19:00.Pe 25 ... citeste toata stirea