Galatenii vor putea circula gratuit in acest weekend cu autobuzul Ikarus

In acest weekend, va circula pe strazile din Galati autobuzul electric marca Ikarus 120e City Pioneer. Autobuzul Ikarus este fabricat in Ungaria de catre Ikarus Bus & Coach si se afla in testare si promovare in municipiul Galati, anunta Transurb Galati."Maine, 12.11.2022, in intervalul orar 08.00-16.00, autobuzul va circula pe traseul 105, iar in data de 13 noiembrie 2022, va circula pe traseul 11, in acelasi interval orar. Precizam ca, toti calatorii vor putea circula ... citeste toata stirea