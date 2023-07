Parintii si copiii din Galati vor avea parte de un eveniment unic: un festival ce imbina creativitatea cu joaca si distractiaSocial Moms, Asociatia Taticool si Primaria Municipiului Galati organizeaza, in data de 22 iulie 2023, un eveniment dedicat copiilor si parintilor - Picnic Urban in Familie. Acesta se va desfasura pe faleza Dunarii din Galati, pe tot parcursul zilei, intre orele 10:00 - 20:30, iar intrarea este libera.Picnic Urban in Familie este o ocazie perfecta pentru familiile din ... citeste toata stirea