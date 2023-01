Galati: Ambulanta lovita de un sofer baut (VIDEO)

Accident cu o ambulanta implicata, in municipiul Galati, in aceasta dimineata, vineri, 13 ianuarie 2023, in jurul orei 01.00, provocat de un sofer baut. Astfel, o ambulanta in misiune, care aducea, din judet, spre Spitalul de Urgenta Galati, o femeie de 22 de ani, cu dureri de spate, a fost lovita de o masina condusa de un sofer baut. Soferul avea 0,78 mg/l alcool pur in aerul expirat. In urma accidentului, pacienta din ambulanta a suferit un usor traumatism cranio-cerebral si acuza dureri ... citeste toata stirea