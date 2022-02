Anul trecut, in domeniul transporturilor navale au fost initiate 88 de actiuni si au fost inregistrate 112 dosare penale, in care au fost cercetate 119 persoane, fiind constatate 174 de infractiuni, in special pe timpul desfasurarii de activitati circumscrise planurilor de actiune la nivel national si international SAFE WATERS si CLEAN WATERS (cu aplicabilitate ... citeste toata stirea