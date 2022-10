Galati: Au inceput lucrarile pentru prima cresa din ultimii 30 de ani (FOTO)

Primaria municipiului Galati informeaza ca au inceput lucrarile pentru prima cresa pe care o va infiinta municipalitatea in ultimii 30 de ani, dupa ce au fost atrase fonduri europene in acest scop.Ionut Pucheanu, primarul municipiului Galati: "Asa cum am promis, reabilitam o cladire veche, abandonata, unde cei mici se vor bucura de cele mai bune conditii. Lucrarile de renovare au inceput, astfel incat imobilul va deveni un spatiu modern si primitor. Si nu ne oprim aici: ne-am propus ... citeste toata stirea