Galati: Batran, a incercat sa treaca frontiera cu 30 de sticle de alcool ascunse in bagaje

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galati-rutier impreuna cu lucratori vamali au descoperit 30 de sticle cu alcool, de provenieta Duty Free, ascunse in bagajele personale ale unui cetatean roman."In data de 12 mai a.c., in jurul orei 12.30, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Galati-rutier - I.T.P.F. Iasi, pentru efectuarea formalitatilor necesare trecerii frontierei, pe sensul de intrare in tara, in calitate de pasager intr-un microbuz ... citeste toata stirea