Galati: Biciclist lovit mortal de ambulanta

In aceasta dimineata, luni, 03 octombrie 2022, in jurul orei 05.00, a avut loc un accident rutier mortal pe DN24, intre localitatile Munteni si Tecuci.Politistii din cadrul Serviciului Rutier Galati - Biroul Drumuri Nationale si Europene au stabilit faptul ca un barbat de 64 ani, in timp ce conducea o autospeciala tip ambulanta, care avea in functiune sistemele luminoase deoarece transporta un pacient, cu directia de deplasare catre municipiul Tecuci, la km 25+300 ar fi surprins si accidentat ... citeste toata stirea