Galati: Ceai, cafea si sfaturi preventive de la politisti pentru soferii ucraineni

In cursul noptii trecute, politistii Serviciului Rutier Galati au desfasurat, pe D.E. 87 Galati - Giurgiulesti, o actiune preventiva avand drept scop constientizarea de catre conducatorii auto a pericolului producerii accidentelor, pe fondul oboselii la volan.Actiunea a avut loc in contextul in care, in ultimele zile, traficul rutier a crescut, judetul Galati fiind tranzitat si de vehicule ale cetatenilor ucrainieni.Politistii au oprit in trafic autovehicule ... citeste toata stirea