Galati: Fetita de 3 ani din Ucraina transportata la spital dupa o reactie alergica puternica

Obositi, unii refugiati ucraineni ajunsi la Galati pierd lupta cu viata. Este situatia unei batrane de 84 de ani care a murit in caminul studentesc C, desi s-a incercat resuscitarea ei. Venise cu fiul si alte rude in tara, era cunoscuta a fi bolnava. Alti 2 refugiati au avut nevoie de ajutorul ambulantei. "La fata locului au gasit femeia in stop cardio-respirator, voluntarii deja incepusera resuscitarea, echipajul nostru cu medic a continuat manevrele inca circa o ora, din pacate nu s-a reusit ... citeste toata stirea