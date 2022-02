Galati: Incendii de locuinte in fiecare zi a lunii februarie

In fiecare an, in sezonul rece, numarul incendiilor produse la locuintele si gospodariile cetatenilor creste, iar pagubele materiale si efectele sunt insemnate. Uneori, flacarile iau chiar vieti omenesti. Acest lucru se intampla, de cele mai multe ori, din neglijenta oamenilor, care nu isi iau toate masurile pentru evitarea acestor tragedii. Conform datelor statistice, in cursul anului 2021, cele mai multe incendii au fost provocate de:- utilizarea de mijloace (surse) de incalzire defecte, ... citeste toata stirea