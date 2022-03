Galati: Intreruperi de curent in 8 localitati, timp de o saptamana

Potrivit Distributie Energie Electrica Romania (DEER), in perioada 10-18 martie 2022, curentul va fi oprit in urmatoarele localitati din judetul Galati:- NICORESTI, sat NICORESTI - 18/03/2022, 08:30 - 18/03/2022, 16:30 (8h : 0');- TULUCESTI, strazi sat TATARCA, zona fostului VA, DN 26, Plaiesilor, Albatrosului - 17/03/2022, 09:00 - 17/03/2022, 16:00 (7h : 0');- FOLTESTI, strazi sat FOLTESTI, zona Primarie, DJ si in spatele Garii - 17/03/2022, 08:30 - 17/03/2022, 15:30 (7h : 0');- TULUCESTI, ... citeste toata stirea