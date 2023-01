Primaria municipiului Galati informeaza ca astazi au fost aprobate spre finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) inca patru proiecte, in valoare totala de 18.883.304,91 lei (3,7 milioane de euro). Astfel, municipiul Galati are aprobate spre finantare pana la aceasta data in total 53 de proiecte in valoare de 114,7 milioane de euro.Proiectele aprobate astazi sunt: Renovare ... citeste toata stirea