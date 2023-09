Un sofer beat a gonit cu 180km/h pentru a nu prins de politistii galateni.Astazi, 20 septembrie 2023, in jurul orei 11.30, conducatorul unui autoturism care se deplasa pe DN 25, in interiorul localitatii Tudor Vladimirescu, deplasandu-se dinspre Tecuci catre Galati, ar fi refuzat sa opreasca la semnalul regulamentar al politistilor din cadrul Serviciului Rutier Galati si ar fi marit gradual viteza de rulare.Echipajul de politie a pornit in urmarirea acestui autoturism cu semnalele acustice si ... citeste toata stirea